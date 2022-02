Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs AS Roma di Coppa Italia Live TVRI Malam Ini, Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Inter Milan vs Roma di Coppa Italia via Live Streaming TVRI & Siaran Langsung TVRI, Hakan Calhanoglu main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Roma di Coppa Italia 2021/22 babak Perempatfinal, Rabu (9/2/2022) via Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVRI. Hakan Calhanoglu main.

Siaran Langsung Coppa Italia babak 8 besar antara Inter Milan vs AS Roma via Live Streaming TV Online TVRI mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Inter Milan vs Roma bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVRI. Cek Prediksi Susunan Pemain atau Line Up di Jadwal Coppa Italia babak 8 besar atau Perempatfinal di artikel ini, Joaquin Correa fit.

Duel Inter Milan vs AS Roma di babak 8 besar Coppa Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online TVRI.

Baik Inter maupun AS Roma sama-sama gagal memetik hasil maksimal pada penampilan terakhir mereka di Liga Italia Serie A giornata 24, hari Minggu (6/2/2022) lalu.

Inter Milan takluk 1-2 di tangan rival sekota, AC Milan. Sementara AS Roma dipaksa bermain imbang tanpa gol oleh tim papan bawah, Genoa.

Pelatih kedua kubu dituntut untuk membangkitkan kembali moral bertanding skuad mereka yang sempat menurun. Serta sebisa mungkin membukukan hasil terbaik demi mendapatkan momentum kebangkitan.

Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi masih kecewa terhadap kekalahan yang dialami skuadnya dalam Derby della Madonnina kontra AC Milan pekan lalu. Menurut sang pelatih, anak asuhnya tampil lebih dominan.

“Kekalahan ini mengajari kami bahwa begitu kami kehilangan bola dan kehilangan fokus, hasil pertandingan ditentukan melalui kemenangan tipis. Kekalahan ini menyakitkan. Kami kecewa, tapi tim yang hebat harus mampu menganalisis laga seperti itu. Jika kita bermain seperti itu sepuluh kali, mungkin kita hanya akan kalah satu kali," ujarnya dikutip dari laman resmi klub.

Akan tetapi eks pelatih Lazio tersebut tidak ingin terlalu larut dalam kekecewaan. Ia ingin skuadnya segera bangkit. Menatap laga selanjutnya, ia menekankan perlunya evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas lini serang.