Jadwal Coppa Italia Babak 8 Besar Live TVRI Inter Milan vs Roma, AC Milan vs Lazio, Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Coppa Italia 2021/2022 babak 8 besar yang tayang via siaran langsung TVRI. Ada Inter Milan vs AS Roma, AC Milan vs Lazio, Juventus Vs Sassuolo dan Atalanta Vs Fiorentina.

Pertandingan Inter Milan vs AS Roma pada Rabu (9/2/2022) malam ini menjadi partai pembuka pukul 03.00 WIB disusul dengan laga AC Milan vs Lazio. Laga-laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online TVRI.

Jadwal Coppa Italia 2021/2022 babak 8 besar didominasi oleh klub asal Serie A. Delapan tim merupakan tim papan atas Liga tertinggi dfi Italia. Duel Inter Milan vs AS Roma, AC Milan vs Lazio tayang via Siaran Langsung TVRI.

Link Live Streaming TV Online TVRI laga Juventus Vs Sassuolo dan Atalanta Vs Fiorentina disediakan setelah artikel ini.

Coppa Italia kembali ke babak dengan satu set pertandingan minggu ini saat AC Milan menghadapi Lazio pada hari Rabu.

Kedua tim memiliki pemain yang mengesankan di barisan mereka dan ingin memenangkan pertandingan ini.

Lazio berada di tempat keenam di klasemen Serie A dan telah meningkat setelah awal yang buruk untuk kampanye mereka.

Biancocelesti melewati Fiorentina dengan selisih 3-0 selama akhir pekan dan ingin mencapai hasil yang sama di pertandingan ini.

AC Milan, di sisi lain, berada di tempat ketiga dalam tabel liga saat ini dan telah mengesankan musim ini. Rossoneri mengejutkan Inter Milan dengan kemenangan 2-1 di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri memasuki pertandingan ini.

AC Milan memiliki rekor bagus melawan Lazio dan telah memenangkan 16 dari 40 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Lazio telah meraih sembilan kemenangan melawan AC Milan dan ingin meningkatkan rekor mereka melawan Rossoneri.