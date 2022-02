Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari Ini Persija vs Madura United, Arema & Persebaya Besok

Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Persija vs Madura United, Arema FC vs Persiraja dan PSS vs Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan ke 24 musim 2021/2022 mulai Rabu (9/2/2022) hingga Sabtu (12/2/2022) yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Persija vs Madura United, PSIS vs Barito Putera, Arema FC vs Persiraja, Persela vs Persebaya dan PSS vs Persib dan Bhayangkara FC vs Bali United.

Siaran Langsung liga 1 yang tayang via Live Streaming TV Online Indosiar dan Vidio ada Persija Jakarta vs Madura United, Arema FC vs Persiraja, PSS Sleman vs Persib Bandung dan Bhayangkara FC vs Bali United dan Persela vs Persebaya dan laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan via Siaran Langsung OChannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021 diawali laga Persija vs Madura United esoknya Arema Fc vs Persiraja dan Persela vs Persebaya. Dan pada Kamis ada laga PSS vs Persib, ditutup laga Bhayangkara FC vs Bali United laga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya ada di artikel ini.

Laga menarik adalah PSS Sleman bertemu Persib Bandung Jumat (11/2/2022) jam 20.30 WIB.

PSS Sleman akan melakoni laga berat pada pekan ke-24 Liga 1 2021 dengan melawan Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, .

Laga Persib Bandung vs PSS Sleman diprediksi akan berjalan ketat dan menarik untuk disaksikan.

PSS Sleman membutuhkan kemenangan demi melanjutkan tren positif, sementara Persib Bandung memerlukan tiga angka demi menempel papan atas.

Seperti yang diketahui, kedua tim memperoleh hasil yang berbeda pada pekan ke-23.

PSS Sleman berhasil membukukan tiga poin usai mengalahkan Barito Putera di Stadion Kopmpyang Sujana, Bali pada Minggu (6/2/2022).