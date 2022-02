Jadwal Siaran & Jam Tayang Piala AFF U-23 2022 Lengkap Live SCTV, Ada Timnas Indonesia vs Malaysia

Jadwal Piala AFF U-23 2022 via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming SCTV. Ada Timnas Indonesia vs Malaysia di Grup B

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF U-23 2022 yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Pada grup B Piala AFF U-23 2022 Timnas Indonesia U-23 akan bertemu Myanmar, Laos, hingga Malaysia. Shin Tae-yong lepas 2 pemain Persija Jakarta.

Grup B Piala AFF U23 2022 ada laga Timnas Indonesia vs Laos akan menjadi laga pembuka kemudian Timnas Indonesia Vs Myanmar terakhir, namun sebelumnya ada laga Timnas Indonesia vs Malaysia.

Siaran Langsung Timnas Indonesia mulai digelar pada 15 Pebruari. Garuda Muda masih harus berjuang lagi sampai matchday terakhir Grup B di Jadwal Piala AFF U-23 2022 untuk meraih tiket semifinal. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan Siaran Langsung SCTV.

Disiarkan secara langsung dari SCTV, jadwal timnas Indonesia dalam mengarungi di Piala AFF U23 2022 ada di artikel ini. Termasuk laga Timnas Indonesia vs Malaysia.

Persija Jakarta menerima kabar baik menjelang tampil pada pertandingan Liga 1 melawan Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (5/2/2022), pukul 20.45 WIB.

Macan Kemayoran bisa menggunakan jasa pemain yang sebelumnya dipanggil pemusatan latihan (TC) timnas U-23, yaitu Muhammad Ferarri (bek), Syahrian Abimanyu (gelandang), dan Taufik Hidayat (striker).

Sebelumnya, mereka telah bergabung dengan pemusatan latihan timnas U-23 di Bali sejak 3 Februari 2022.

Mereka beserta dua pemain Persija lainnya, Cahya Supriadi (kiper) dan Irfan Jauhari (penyerang sayap), tengah dipersiapkan pelatih Shin Tae-yong untuk terjun dalam Piala AFF U-23 2022 di Kamboja, pada 14-26 Februari 2022.

Manajemen dan tim pelatih tentu sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak timnas, khususnya pelatih Shin Tae-yong, yang memberikan kesempatan kepada pemain Persija kembali ke tim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim nasional khususnya coach STY karena telah mengizinkan Abi, Ferrari, dan Taufik untuk dapat membela Persija. Dalam kondisi tim yang tengah kurang baik, diizinkannya tiga pemain tersebut tentu akan menambah kekuatan kami saat melawan Arema malam nanti (5/2/2022),” kata Manajer Persija, Bambang Pamungkas.