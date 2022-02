Keberadaan Verrell Bramasta saat Venna Melinda & Ferry Irawan Tunangan, Tulis Pesan Menyentuh 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Venna Melinda dan Ferry Irawan akhirnya resmi bertunangan, keberadaan Verrell Bramasta di momen bahagia sang ibu itu pun turut menuai sorotan.

Dengan mengenakan pakaian serba beige, Venna Melinda dan Ferry Irawan membuktikan keseriusan hubungan mereka menuju jenjang yang lebih lanjut.

Dihadapan para tamu yang berhadir, Ferry Irawan melamar Venna Melinda dengan menyematkan cicin di jari manisnya.

Namun pada momen bahagia tersebut keberadaan putra Venna Melinda yakni Verrell Bramasta dan Athalla Naufal menjadi sorotan.

Sempat diisukan tidak memberi restu untuk hubungan ibunya, Verrell Bramasta justru turut berhadir dan memberikan sambutan bagi Venna dan Ferry.

Bahkan dilansir melalui unggahan di akun instagram miliknya, Rabu (9/2/2022) Verrell Bramasta menuliskan pesan khusus bagi Venna Melinda.

“Selamat ya mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sapai hari H. We love you so much mom,” tulis Verrell.

Tampak sudah begitu dekat dengan Ferry, dalam foto yang diunggah Verrell terlihat merangkul Vena serta Athalla yang bersiap menyambut calon ayah barunya itu.

Sementara detik - detik sebelum lamaran, Ferry Irawan mengaku gugup.

Ia bersama Venna Melinda berharap acara lancar dan memohon doa.

