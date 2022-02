Klasemen Liga Inggris Terbaru, Man United Disalip West Ham Usai Gagal Menang dari Burnley

Klasemen Liga Inggris setelah hasil akhir Burnley vs Manchester United, Newcastle United vs Everton dan West Ham vs Watford

Naomi Baker / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID – Klasemen Liga Inggris setelah hasil akhir Burnley vs Manchester United, Newcastle United vs Everton dan West Ham vs Watford.

Sejumlah pertandingan pekan ke-24 Premier League, kompetisi tertinggi Liga Inggris musim 2021-2022 telah rampung digelar pada Rabu (29/2/2022) dini hari WIB.

Kali ini pertandingan yang tersaji dalam jadwal Liga Inggris adalah Newcastle vs Everton, West Ham vs Watford, dan Burnley vs Manchester United. Simak Klasemen Liga Inggris di artikel ini.

Pertandingan Burnley vs Man United berakhir tanpa pemenang alias imbang 1-1.

Man United sejatinya sudah unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Paul Pogba pada menit ke-18.

Namun, Setan Merah gagal mempertahankan keunggulan atas Burnley seusai kecolongan gol dari Jay Rodriguez (48’).

Dengan demikian, posisi Man United di urutan keempat klasemen Premier League harus rela direbut oleh West Ham.

West Ham mengambil tempat Man United di peringkat keempat selepas memenangi pertandingan kontra Watford melalui skor 1-0.

Kemenangan anak asuh David Moyes tersebut hadir berkat kontribusi gol Jarrod Bowen pada menit ke-66.

Hasil tersebut membuat West Ham naik satu peringkat dengan mengoleksi 40 poin dari 24 laga yang sudah dilalui.