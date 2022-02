Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV & Mola TV Malam Ini, Liverpool vs Leicester

Jadwal Liga Inggris via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV, Liverpool Vs Leicester malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 24 yang akan dimulai pertengahan pekan ini tepatnya Rabu 9 Februari 2022 dan tetap tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Liverpool Vs Leicester City, Burnley Vs Manchester United, Manchester City Vs Brentford serta laga lainnya.

Siaran Langsung Liga Inggris untuk pekan ini setelah diliburkan selama dua pekan akan memuat agenda 9 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan hanya dua laga yang Siaran Langsung TV Nasional SCTV.

Duel Burnley Vs Manchester United, Manchester City Vs Brentford dan Liverpool Vs Leicester City

di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Selain Jadwal Liga Inggris pekan Ini simak juga daftar top skor dan klasmeen Liga Inggris 2021-2022

Liverpool terus mempertahankan posisi mereka dalam perburuan gelar.

Liverpool adalah salah satu tim terkuat di sepak bola Eropa, dengan Jurgen Klopp merevolusi gaya permainan.Liverpool dan mengubah mereka menjadi penantang gelar.

Liverpool saat ini membuntuti Manchester City dalam perburuan gelar dengan selisih 9 poin, dengan satu pertandingan di tangan untuk klub Merseyside.

Mereka sekarang berusaha untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di tempat ke-2, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan jika Manchester City kehilangan poin.

Liverpool meraih kemenangan nyaman atas Crystal Palace dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Premier.

Mereka mencatat kemenangan 3-1 atas Eagles, dengan Virgil van Dijk, Fabinho dan Oxlade-Chamberlain di daftar pencetak gol.