New Brio RS dan All New BRV Jadi  Andalan Penjualan Pabrikan Honda di Kalsel

BANJARMASINBPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbicara mobil keluarga, untuk di Kalsel ada dua mobil dari pabrikan Honda yang paling banyak dicari dan dibeli warga di Kalsel.

Kedua mobil itu yakni Honda Brio RS dan Satya serta varian All New BRV.

Dijelaskan, Manajer Marketing Honda Trio Mobil Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya, Kamis (10/2/2022), memang untuk warga di Kalsel dua varian yang cukup dinikmati terutama di Brio.

Nah, untuk New Brio ini ada dua dua varian yakni New Brio Satya, dan New Brio CKF RS.

Baca juga: Imbas Kebijakan PPNBM Tahap 1, Brio RS dan HRV Paling Laris Terjual di Honda Trio Banjarbaru

Baca juga: Pengakuan Ketua HRV Club Indonesia Chapter Kalsel, Suka HRV karena Mudah Bermanuver

Baca juga: Bakal Lebih Banyak Kegiatan, Ini Aksi Dirancang Honda HRV Club Indonesia Chapter Kalimantan Selatan

Untuk cc, News Brio ini masih sama yakni 1200, yang pastinya sangat irit.

Mobil ini, mengakomodir kondisi jalan di Indonesia ini. Terutama di Kalsel ini karena macet pastinya warga perlu mobil yang kecil lincah dan nyaman.

"Karena itu Brio menjadi pilihan warga, terutama yang jenis CVT (Matic). Performa perpindahan gigi di Matic ini sudah tidak terasa. Bahkan beberapa fitur Kemanan sudah ada air bag," jelasnya.

Bahkan Bobby sendiri mengakui bahwa jenis Brio ini sempat kewalahan stok Brio Satya atau Brio RS karena peminat tinggi sehingga harus indent.

"Tapi kami sudah komitmen dari pabrik, baha akami akan usahakan ready stok dari Honda Brio, termasuk warna dan pilihannya.Kita akan Penuhi meski tahun pertama di 2021 ini baru masuk di bulan kedua, tapi kami pastikan dan usahakan bahwa untuk Brio ready stok, " jelasnya.

Untuk harga sudah segaram, warga di Kalsel tidak perlu khawatir, karena harga ini untuk honda menjadi satu harga, bahwa harga Jakarta juga tidak jauh beda dengan di Kalsel.

Manajer Marketing Honda Trio Mobil Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya, menujukkan mobil baru All New BRV S di diler Honda Trio Banjarmasin Jalan A Yani Kilometer 7 Banjarmasin, Kamis (10/2/2022). (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)

"Kalau saat ini Honda memang menggunakan satu harga. Jadi ini harga net. Untuk Brio RS, dijual dari Rp 207.900.000 hingga tertinggi Brio CKF RS CVT Rp 231.900.000," beber Bobby Koesmandjaya.

Selain, Brio RS juga ada diminati warga yakni, All New BRV, dimana ukuran mobilnya lebih lebar dan lebih kokoh serta lebih sangar dari BRV yang lama dengan kekuatan mesin 1500 cc.

Baca juga: VIDEO Brio RS dan HRV Paling Laris Terjual, Imbas Kebijakan Keringanan PPNBM

Untuk harga All New BRV, S MT ini dibanderol Rp 279.400.000, dan All New BRV E CVT HS Prestige 343.400.000.

Diketahui, Honda Brio dan All New BRV, saat ini memang menjadi segmen city car yang paling diminati oleh konsumen otomotif baik yang tipe Satya maupun RS. Sejak diluncurkan tahun 2011, Honda Brio kini diklaim telah menginjak generasi ke dua. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)