Nikmati Keseruan Aktivitas bLU cRU Indonesia, Rasakan Keunggulan All New R15 Connected!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Yamaha kembali mengajak media, komunitas dan konsumen untuk touring bersama dalam acara bLU cRU Fun Riding.

Di agenda event ini para peserta juga ambil bagian dalam bLU cRU Day Circuit Experience yang diadakan di Sentul International Circuit, Bogor, Sabtu, 29 Januari 2022.

Event di akhir pekan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan tiap peserta wajib test antigen.

Dalam acara ini turut serta konsumen yang melakukan pembelian R15 Series di bulan November dan Desember 2021, termasuk pengguna All New R15 Connected dan All New R15M Connected-ABS.

Acara diawali dengan touring dari Yamaha Flagship Shop Jakarta di Cempaka Putih menuju Sentul International Circuit Bogor.

Tiba di Sentul International Circuit di Bogor, aktivitas dilanjutkan dengan bLU cRU Day Circuit Experience dengan ditemani oleh Angela Lorenza sebagai bintang tamunya.

Hadir pula pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia yaitu M. Faerozi Toreqottullah yang memberikan edukasi melalui coaching clinic agar dapat berkendara dengan optimal di sirkuit.

Selain itu, ada kesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah dengan mengikuti Yamaha Photo Competition pada acara tersebut.

Yamaha juga memaparkan penjelasan mengenai bLU cRU Indonesia yang maknanya menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Konsepnya bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.