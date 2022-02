Baru Mengaspal Tiga Bulan, Sudah 200 lebih unit All New Daihatsu Xenia Laku di Banjarmasin

Sales Counter Astra Daihatsu Jalan A Yani Km 7, Sopia, membeberkan keunggulan All New Xenia di dilernya.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Baru sekitar 3 bulan mengaspal di Banjarmasin dan sekitarnya, mobil All New Xenia sudah laku ratusan unit. Itu pun baru satu diler di Jalan A Yani Kilometer 7 Banjarmasin saja.

Menurut, Sales supervisor Astra Daihatsu, Jalan A Yani Kilometer 7, Banjarmasin, Sofhian, Jumat (11/2/2022) bersyukur masyarakat Kalsel bisa menerima Xenia baru ini dengan baik ditandai dengan laku keras nya unit All New Xenia ini.

"Kami mengkalkulasi ada sekitar 200 unit satu bulan dikeluarkan dari tiga bulan mobil ini diluncurkan. Dari sebanyak itu, ada aekitar 70 persen pembeli menggunakan sistem kredit, sisanya pembelian secara cash," tandas Sofhian.

Jika diglobalkan di semua diler Kalsel, dia menaksir ada sekitar 1.900 unit market mobil yang laku.

Tapi itu semua mobil daihatsu tidak spesifik Xenia saja, per desember 2021.

Dia mengaku penjualan ini cenderung meninggu di pasaran karena komoditas tambang sehat, sawit sehat dan karet sehat maka market penjualan mobil juga tinggi.

Menurut Sofhian, dari tanggapan pembeli All New Xenia ini merasa nyaman dengan interior "sofa mode" nya yang bisa dipakai buat selonjoran.

"Sofa di All New Xenia ini bisa bener-bener didatarkan. Tidak hanya selonjoran saja. Jadi flat dan bisa dikosongkan buat barang banyak juga. Sofa mode ini sudah ada di semua tipe All New Xenia dari yang tipe terendah, menengah dan paling tinggi," sebutnya.

Untuk harga, sambung dia, untuk tipe terendah manual ada All New Xenia 1,3 M (Manual) dengan harga Rp 226.600.000.

Sementara ditipe menengah yakni ada All New Xenia 1,3 R (Manual) dengan harga Rp 240.800.000. Dan tipe tertinggi ada All New Xenia 1,5 R (CVT ADA), dengan harga Rp 283.000.000.