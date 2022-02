Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Ada PSS Vs Persib, Bhayangkara Vs Bali Utd Esok Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga 1 pekan ke 24 musim 2021/2022 hari ini Jumat (11/2/2022) dan besok yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel dan Live Streaming Indosiar. Ada PS Tira vs Persita, PSM vs Borneo FC dan PSS vs Persib serta Bhayangkara FC vs Bali United.

Jadwal Liga 1 yang Live Indosiar & Live Streaming Indosiar dan Vidio ada PSS Sleman vs Persib Bandung. Laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung O channel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021 PS Tira vs Persita setelahnya PSM vs Borneo FC dan PSS vs Persib serta esoknya Bhayangkara FC vs Bali United. Laga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Liga 1 selengkapnya baik Siaran langsung Indosiar, langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio setelah ada di artikel ini.

Laga seru tentu saja Persib Bandung melawan PSS Sleman yang akan diwarnai pertemua dua mantan pemain.

Dua pemain PSS yang dimaksud pernah memperkuat Persib Bandung sebelumnya.

Dilansir BolaSport.com pertama adalah Wander Luiz, striker asal Brasil itu sebelumnya memperkuat Persib Bandung.

Wander Luiz bergabung dengan Persib Bandung pada 2020.

Bahkan Wander Luiz saat di Persib Bandung menjadi andalan di lini depan.

Wander Luiz mencatatkan tiga gol pada musim pertamanya membela Persib Bandung.