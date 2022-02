Jumlah Tas Hermes Syahrini Selama di Singapura Bikin Kagum, Koleksi Istri Reino Barack Jadi Bahasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perubahan gaya hidup Syahrini selama tinggal di Singapura menjadi bahasan warganet.

Warganet menyoroti jumlah tas Hermes koleksi istri Reino Barack yang semakin bertambah banyak selama berada di sana.

Itu gegara satu tas hermes yang baru saja dipakai Syahrini dipamerkan. Tas Hermes bewarna cokelat seharga Rp 773 juta itu dipakai Incess untuk foto.

Adik Aisyahrani itu menjadi salah satu kolektor tas hermes sejati di kalangan selebritis Tanah Air.

Syahrini melalui instagram pribadinya, @princessyahrini, mengunggah fotonya ketika memakai tas keluaran tahun 2009 tersebut.

Incess duduk di sofa sembari berpose anggun memakai kacamata dan seperangkat berlian di tangan.

" Salaam Jummah Mubarak Everyone,

Don’t Forget Me In Your Payers,

May ALLAH TA’ALA Bless You All, " tulis Syahrini dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Instagram @princessyahrini, Jumat (11/2/2022).

Para penggemar Incess menyoroti tas itu seperti yang terlihat dalam kolom komentar akun IG @hermes_selebritii.

"#princessyahrini using #Hermes birkin 30 miel shiny niloticus crocodile with palladium hardware (hermes, 2009)

———————————————————————————

Rp 773.175.000 / GBP 39,650.00 (1 GBP : 19.500)

Source christies.com, " terang admin @hermes_selebritii dalam caption.

Harga Tas Hermes Syahrini jadi sorotan (instagram@hermes_selebritiii)

Berikut ini komentar para warganet terhadap Incess dan tas mahalnya.