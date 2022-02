Link Live Streaming Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika, Race MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7

Link Live Streaming Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika via Indihome, Race MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 & Live Streaming TV Online Trans 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Marc Marquez beraksi di tes pramusim di Sirkuit Mandalika.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id termasuk juga Sirkuit Mandalika. Live Streaming Tes Pramusim bisa diakses via IndiHome Study.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2. Persiapan Marc Marquez jelang tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika.

Jadwal Live Streaming MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2. Link Live Streaming Tes Pramusim via IndiHome Study sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Hasil Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika MotoGP 2022 hari pertama. Pol Espargaro tercepat, Marc Marquez tercecer.

Pebalap Repsol Honda Pol Espargaro menjadi yang tercepat pada sesi hari pertama tes pramusim MotoGP Mandalika 2022.

Rangkaian hari pertama tes MotoGP Mandalika berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/2/2022). Hasil Tes Pramusim MotoGP 2022 dan jalannya pemanasan ada di artikel ini.

Pol Espargaro menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,466 detik. Ia unggul 0,471 detik atas saudaranya sekaligus pebalap Aprilia Racing Team, Aleix Espargaro, yang finis di urutan kedua.

Waktu putaran Pol Espargaro juga melampaui rekor waktu terbaik di Sirkuit Mandalika yang sebelumnya dipegang pebalap WSBK Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Pebalap Turki itu mencatat waktu 1 menit 32,877 detik.

Pebalap KTM Brad Binder menyusul di peringkat ketiga. Sementara itu, Alex Rins (Suzuki Ecstar) dan juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) melengkapi posisi lima besar.