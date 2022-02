LIVE Streaming TV Online PSS vs Persib di Liga 1 Jam 20.30 WIB Malam Ini, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming PSS vs Persib di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar. David da Silva main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming PSS vs Persib Bandung di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Jumat (11/2/2022). David da Silva dan Wander Luiz main.

PSS Sleman tengah menjaga momentum usai memetik kemenangan pada pekan ke-23 lalu.

Tim berjuluk Super Elja tersebut kini duduk di peringkat 11 klasemen Liga 1 dengan 28 poin, dan berpotensi naik hingga tangga 9 jika sanggup memetik kemenangan atas Persib Bandung.

Misi PSS dipastikan takkan berjalan mudah, mengingat Maung Bandung juga sangat membutuhkan tambahan 3 poin. Persib saat ini menempati tangga ke-5 di tabel dengan koleksi 43 poin.

Hasil maksimal pekan ini bakal menjaga peluang Persib untuk tetap berada dalam persaingan papan atas.

Penyerang PSS Sleman Wander Luiz yang pada putaran pertama musim ini memperkuat Persib Bandung, bertekad untuk mengalahkan mantan timnya itu.

Hingga saat ini Luiz memang relatif belum menunjukkan performa maksimal bersama PSS, tapi ia tetap yakin bisa memberikan kontribusi besar kepada Super Elja.