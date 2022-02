Prediksi Susunan Pemain Norwich vs Man City di Liga Inggris Tak Live SCTV, Jack Grealish Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Norwich vs Man City di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up) dan Live Streaming Norwich vs Man City di Liga Inggris, Minggu (13/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish main.

Dua tim Premier League yang sedang dalam performa terbaik akan bertanding pada pekan ini, meski dari peringkat klasemen, keduanya cukup timpang.

Manchester City saat ini duduk di puncak klasemen Liga Inggris sementara dengan koleksi 61 poin.

The Citizens berjarak 9 angka dari Liverpool yang ada di urutan kedua.

Skuad arahan Pep Guardiola belum tersentuh kekalahan dalam kurun 14 pertandingan beruntun. Kali terakhir mereka menelan kekalahan pada Oktober tahun lalu saat bersua Crystal Palace.

Norwich City juga tampil konsisten akhir-akhir ini. Pasukan Dean Smith belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir semua ajang.

Saat ini, The Canaries duduk di posisi 18 klasemen sementara dengan 17 poin dari 23 laga.