Usai Dibelikan Cincin Berlian, Venna Melinda Berharap Gelang, Ini Jawaban Ferry Irawan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Proses lamaranm Ferry Irawan terhadap Venna Melinda berjalan lancar.

Saat ini Ferry Irawan dan Venna Melinda menunggu proses selanjutnya.

Ibu Verrell Bramasta dan Athalla Naufal ini terlihat gembira.

Apalagi sebelum proses lamaran ia diberi Ferry Irawan cincin berbentuk hati dan bertahta berlian.

Aksi Ferry Irawan dalam membeli cincin dengan cara menawar bikin Venna Melinda tambah sayang.

Namun usai dibelikan Ferry cincin, Venna pun berharap sang calon suami membelikannya gelang.

Baca juga: Kondisi Terkini Ukkasya & Irwansyah Yang Positif Covid-19 Banjir Doa, Jaga Jarak dari Zaskia Sungkar

Baca juga: Bukti Cinta Raffi Ahmad ke Nagita Slavina, Hadirkan Band Ungu Untuk Ibu Rafathar

Cincin untuk tunangan itu sempat dipamerkan Venna melalui akun Instagram @vennamelindareal sebelum menggelar acara lamaran, Rabu (9/2/2022).

"This ring is a symbol of your love for me," tulis Venna saat itu di Instagram-nya.

Rupanya cincin berlian berbentuk hati itu didapatkan setelah proses menawar yang cukup alot.

Pemilik toko berlian tempat Ferry dan Venna membeli cincin mengungkap, harga awal cincin berlian itu Rp 55 juta.