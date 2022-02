BERLANGSUNG Tak Live SCTV! Link Nonton TV Online Man United vs Southampton di Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Man United vs Southampton di Liga Inggris, Sabtu (12/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Southampton hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 19.30 WIB dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Man United vs Southampton bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Manchester United vs Southampton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: LINK Live Streaming TV Online Man United vs Southampton di Liga Inggris Malam Ini, Tak Live SCTV

Baca juga: LIVE Bein Sports 1! Line Up & Link Nonton TV Online Villarreal vs Real Madrid di Jadwal Liga Spanyol

Baca juga: BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Bhayangkara vs Bali United di TV Online Liga 1, Spaso Main

Baca juga: LIVE RCTI! Line Up & Link Nonton TV Online Napoli vs Inter Milan di Liga Italia, Dzeko Main

Manchester United merosot ke urutan kelima setelah ditahan di Burnley pada hari Selasa dan mereka harus kembali ke jalur kemenangan melawan Southampton saat kita memasuki bisnis akhir musim.

Tim asuhan Ralf Rangnick mungkin hanya kalah sekali dalam sembilan pertandingan Liga Premier.

Tetapi setelah penampilan sia-sia lainnya di Turf Moor, mereka sekali lagi menatap West Ham dalam perebutan Liga Champions.

Kegagalan familiar dalam undian Burnley menggarisbawahi skala tugas yang menunggu manajer United berikutnya.

Untuk saat ini, mendapatkan hasil adalah permintaan Rangnick.

Itu tidak akan mudah melawan tim Southampton yang baru saja meraih kemenangan 3-2 yang menakjubkan di Tottenham dan naik ke urutan ke-10 menyusul laju bagus mereka di bawah Ralph Hasenhuttl.