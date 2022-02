Jadwal Siaran Liga Italia Pekan Ini Live RCTI & Bein AC Milan, Juventus Main & Napoli vs Inter

Rafael Leao (AC Milan) dan Mattia De Sciglio (Juventus FC) berebut bola dalam pertandingan sepak bola Italia Serie A AC Milan vs Juventus FC pada 23 Januari 2022 di stadion San Siro di Milan, Italia (Foto oleh Francesco Scaccianoce/ LiveMedia/NurPhoto)

Francesco Scaccianoce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 25 mulai malam ini Sabtu (12/2/2022) dan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports. Ada Napoli vs Inter Milan, AC Milan vs Sampdoria dan Atalanta vs Juventus.

Ada 10 pertandingan di Jadwal Siaran Langsung liga Italia pekan ini dapat anda saksikan juga melalui Live RCTI dan Live Streaming Bein Sports termasuk Napoli vs Inter Milan.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 25 dimulai malam ini Napoli vs Inter Milan setelahnya laga Atalanta vs Juventus yang kemungkinan akan siaran langsung RCTI serta dan AC Milan vs Sampdoria dan laga lainnya Live Streaming TV Online Bein Sports 3.

Jadwal Siaran Langsung liga Italia Live RCTI dan Live Streaming Bein Sports ada di artikel berikut ini.

Pemuncak klasemen Serie A Inter Milan berusaha mempertahankan sesama penantang Scudetto Napoli saat dua tim teratas bertemu di Stadio Maradona pada hari Sabtu.

Setelah kalah dalam Derby Milan akhir pekan lalu, Inter hanya unggul satu poin dari rival Rossonero dan tuan rumah pekan ini, yang menang 2-0 di Venezia untuk mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut di liga.

Setelah periode yang tidak stabil yang diliputi oleh cedera dan penyakit, di mana mereka hanya memenangkan dua dari sembilan pertandingan sebelumnya.

Napoli kini telah memenangkan masing-masing dari empat pertandingan Serie A terakhir mereka, dengan kesuksesan terakhir mereka datang dengan mengorbankan Venezia yang terancam degradasi Minggu lalu.

Mengambil keuntungan dari jadwal pertandingan yang menguntungkan, dan kesempatan untuk membuat skuat mereka pulih baik secara fisik maupun psikologis selama liburan musim.

Tim asuhan Luciano Spalletti juga mencatatkan clean sheet dalam tiga dari kemenangan tersebut - sebanyak dalam 10 pertandingan sebelumnya.