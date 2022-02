LINK Streaming TV Online Napoli vs Inter Milan di Liga Italia Jam 00.00 WIB, Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 3, Live Streaming TV Online & Live Streaming RCTI +

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia, Minggu (13/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI +. Edin Dzeko main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Napoli vs Inter Milan via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com mulai pukul 00.00 WIB. Laga ini kemungkinan tayang Siaran Langsung RCTI namun belum ada pengumuman resmi.

Link Live Streaming Napoli vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI + di Jadwal Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Edin Dzeko main.

Duel Napoli vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Duel ini kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI.

Napoli yang saat ini berada di peringkat 2 klasemen Liga Italia Serie A 2021/2022 bakal berupaya untuk mengalahkan Inter Milan.

Kemenangan jadi harga mati bagi Partenopei karena dengan koleksi 52 poin dari 24 laga, mereka hanya berjarak 1 poin dari Nerazzurri yang berstatus pemimpin kompetisi. Pemenang laga ini bakal menjadi capolista.

Sementara Inter Milan yang di pekan ke-24 kalah dari AC Milan, bakal berupaya bangkit di kandang Napoli.

Edin Dzeko dan kolega memiliki modal bagus, setelah berhasil menang atas AS Roma 2-0 di Coppa Italia.

Inter layak waspada karena kekalahan di San Paolo bisa bermakna melorot ke peringkat 3 klasemen Serie A.

Penyerang Napoli Matteo Politano, menyebut timnya memiliki tekad kuat untuk bisa mengalahkan Inter Milan.