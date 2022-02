Prediksi & Live Streaming AC Milan vs Sampdoria Liga Italia di RCTI+ & Bein Sports, Gol Lagi Giroud

AC Milan Vs Sampdoria

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia, Minggu (13/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI plus.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Sampdoria via Live Streaming TV Online Bein Sports mulai pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming AC Milan vs Sampdoria bisa diakses via Live Streaming RCTI plus dan Live Streaming Bein Sports 3. Cek Prediksi Susunan Pemain di Jadwal Liga Italia di artikel ini,

Duel AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan RCTI plus.

Minggu yang luar biasa di liga dan piala melihat AC Milan yang berada di posisi ketiga dalam suasana hati yang baik menjelang kickoff awal hari Minggu di San Siro melawan Sampdoria.

Penantang Scudetto mengikuti kemenangan Serie A di Derby dengan kemajuan mulus ke semi-final Coppa Italia, jadi akan berniat memperpanjang rekor di kandang melawan tim Samp yang hanya membukukan kemenangan keenam mereka musim ini akhir pekan lalu.

Menutup beberapa hari yang indah di bulan Februari, Milan mencapai empat besar Coppa Italia untuk ketiga kalinya dalam empat musim dengan kemenangan 4-0 atas Lazio pada Rabu malam.

Setelah Rafael Leao yang lincah membuat Rossoneri melenceng dari sasaran melawan pasukan Maurizio Sarri.

Penyerang Prancis Olivier Giroud mengantongi dua golnya dalam waktu empat hari untuk menutup pertandingan semifinal dengan rival sekota Inter bulan depan.

Pertemuan dua leg itu akan sangat dinanti oleh para penggemar dari kedua tim dan netral, menyusul Derby della Madonnina pada Sabtu lalu.