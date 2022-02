Prediksi Liverpool vs Burnley di Liga Inggris Tak Live SCTV, Link Live Streaming Mola, Salah Main

Banner pertandingan Liverpool vs Burnley pada lanjutan pekan 25 Liga Inggris yang tayang besok malam di TV Online Mola TV, tidak di SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi susunan pemain, head to head dan Link Live Streaming Liverpool vs Burnley pada lanjutan pekan 25 Liga Inggris yang tayang besok malam via Live Streaming Mola TV.

Jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Burnley adalah pada Minggu (13/2/2022) yang hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Mola TV jam 21.00 WIB.

Link Live Streaming, head to head dan prediksi susunan pemain untuk menonton laga ini ada di berita ini.

Sebagai informasi, laga ini tak live SCTV.

Liverpool akan dijamu Burnley lanjutan Liga Inggris di Turf Moor.



Liga Premier kembali beraksi dengan serangkaian pertandingan beroktan tinggi akhir pekan ini saat Liverpool asuhan Jurgen Klopp berhadapan dengan Burnley di Turf Moor dalam pertandingan penting pada hari Minggu.

Burnley saat ini berada di dasar klasemen Liga Premier dan harus bermain keras untuk menghindari degradasi musim ini.

Tim tuan rumah menahan tim Ralf Rangnick di Manchester United minggu ini dan harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang sama pada hari Minggu.

Liverpool, di sisi lain, berada di tempat kedua dalam tabel liga saat ini dan jauh di belakang Manchester City dalam perburuan gelar.

Raksasa Merseyside itu dengan mudah melewati Leicester City dengan selisih 2-0 di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri menghadapi pertandingan ini.

Liverpool telah cukup tidak konsisten musim ini tetapi tampaknya telah menemukan kaki mereka sejak pergantian tahun.