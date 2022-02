30 Contoh Ucapan Selamat Hari Valentine 2022 Versi Bahasa Inggris, Posting di IG, FB, Twitter dan WA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua hari lagi perayaan hari Valentine 2022 akan tiba. Simak 30 contoh Ucapan Selamat Hari Valentine 2022.

Ucapan Selamat Hari Kasih Sayang itu bisa dikirim untuk orang terkasih lewat Facebook, Instagram, Twitter hingga Whatsapp.

Hari Valentine adalah hari kasih sayang yang diperingati setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 14 Februari.

Hari Valentine di tahun ini bertepatan pada Senin (14/2/2022).

Ada berbagai cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang tercinta, misalnya dengan membagikan ucapan-ucapan bertema kasih sayang.

Ucapan tersebut dapat dibagikan dan dijadikan caption pada unggahan di media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun Twitter.

Beberapa orang yang merayakan Hari Valentine biasanya saling memberikan ucapan, melakukan tradisi tukar kado atau makan malam romantis.

Simak inilah 30 ucapan selamat hari valentine dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, dikutip dari Countryliving dan Americangreetings.

1. I love you more than you'll ever know. Happy Valentine's Day!

Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Selamat Hari Valentine!