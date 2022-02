Jadwal Liga 1 Pekan ini : Persebaya vs Persija, Persib vs PSIS Hingga Bali United vs PSS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 1 2021-2022 yang akan kembali bergulir mulai Senin (14/2/2022) hingga Rabu (16/2) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Di buka Barito Putera vs Persipura, bigmatch Persebaya vs Persija,

Persita vs Arema FC, Persib vs PSIS dan lainnya.

Pertandingan di Jadwal Liga 1 Pekan 25 tidak semuanya tayang via Siaran Langsung Indosiar.

Persita Tangerang vs Arema FC, Persib Bandung vs PSIS Semarang.

Laga Liga 1 dan lainnya tayang via Siaran Indosiar, Live Streaming TV Online Indosiar dan Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Persita vs Arema FC, Persib vs PSIS.

Big match akan tersaji di pekan ke-25 BRI Liga 1.

Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta akan saling berhadapan untuk memperebutkan tiga poin berharga.

Sayangnya, duel bertajuk big match ini dihisai dengan rekor kurang impresif dari kedua tim.

Pasalnya, Bajul Ijo dan Macan Kemayoran sama-sama memiliki catatan buruk dalam lima laga terakhir di BRI Liga 1.

Persebaya Surabaya cuma sekali menang dalam lima laga terakhirnya.

Kemenangan terakhir yang mereka raih ialah ketika menghadapi PSS Sleman pada akhir Januari 2022 lalu.