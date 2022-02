Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini, Burnley vs Liverpool & Spurs vs Wolves Live Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris pekan 25 malam ini Minggu (22/2/2022). Laga tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Burnley vs Liverpool, Tottenham Hotspurs vs Wolverhampton, Newcastle United vs Aston Villa, Leicester City vs West Ham.

Jadwal Liga Inggris malam ini akan memuat agenda 4 pertandingan sisa yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan tak pasti siaran langsung tv nasional SCTV.

Duel Burnley vs Liverpool di Jadwal Siaran langsung Liga Inggris malam ini paling ditunggu tak Siaran langsung SCTV tapi bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Laga Tottenham Hotspurs vs Wolverhampton, Newcastle United vs Aston Villa, Leicester City vs West Ham juga seru.

Selain Jadwal Liga Inggris pekan Ini simak juga klasemen Liga Inggris 2021-2022 hasil laga Sabtu dan Minggu dinihari tadi.

Tottenham Hotspur akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan saat mereka menjamu Wolverhampton Wanderers pada hari Minggu.

Setelah menjalani sembilan pertandingan tak terkalahkan di Liga Premier, Tottenham Hotspur kini telah kebobolan berturut-turut dalam dua pertandingan terakhir mereka.

Mereka melepaskan keunggulan dua kali melawan Southampton pada pertengahan pekan untuk berakhir di sisi yang salah dengan skor 3-2.

Itu adalah pertandingan yang ketat dengan emosi yang mendidih dan manajer mereka Antonio Conte bersalah karena terlalu bersemangat di area taktis.

Mereka masih memiliki tiga pertandingan di tangan atas West Ham United, yang saat ini berada di urutan keempat dalam tabel dengan 40 poin dari 24 poin permainan.

Manchester United, yang berada di urutan keenam, memiliki 39 dari 23 dan Arsenal yang berada di urutan kelima memiliki 39 dari 22.