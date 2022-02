Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Burnley vs Liverpool

Jadwal Liga Inggris Pekan 25 via Live Streaming Mola TV & Tak Siaran Langsung SCTV, Ada Burnley vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 25 yang dimulai akhir pekan ini Sabtu (12/2/2022) hingga Minggu (12/2/2022) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Burnley vs Liverpool serta laga lainnya.

Siaran Langsung Liga Inggris untuk pekan ini akan memuat agenda 9 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan hanya dua laga yang siaran langsung tv nasional dan Live Streaming SCTV.

Duel Norwich vs Manchester City di Jadwal Liga Inggris pekan kemungkinan tayang via Siaran langsung SCTV dan pasti bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Laga Burnley vs Liverpool belum ada konfirmasi.

Laga pembuka pekan 25 di mulai Manchester United Vs Southampton Sabtu mulai pukul 19.30 WIB.

Dua tim yang mengalami nasib yang kontras pada pertengahan pekan bersiap untuk pertempuran dalam bentrokan Liga Premier Sabtu saat Manchester United menyambut Southampton ke Old Trafford.

Setan Merah ditahan imbang 1-1 oleh Burnley pada pertengahan pekan, sementara pasukan Ralph Hasenhuttl menang 3-2 dalam bentrokan sengit dengan Tottenham Hotspur.

Semua mata tertuju pada pertempuran besar yang akan datang antara pemain Man United Harry Maguire dan jimat baru Burnley Wout Weghorst di Turf Moor.

Tetapi mantan striker Wolfsburglah yang menjulang di atas nomor lawannya secara fisik dan metaforis dalam poin yang memang layak untuk Clarets.

Paul Pogba mencetak gol pembuka setelah Raphael Varane mengira dia telah memecahkan kebuntuan hanya untuk melihat VAR membalikkan usahanya.

Burnley langsung merespons di babak kedua melalui Jay Rodriguez setelah Weghorst mengalahkan Maguire semuanya berakhir.