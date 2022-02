Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini AC Milan vs Sampdoria Hingga Atalanta vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia pekan 25 malam ini tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 3. Ada Torino vs Venezia, AC Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Udinese, Sassuolo vs AS Roma dan bigmatch Atalanta vs Juventus.

Jadwal liga Italia malam ini lanjutan setelah beberapa tuim sudah bhertanding Sabtu dan Minggu dinihari tadi. Total ada 5 pertandingan malam hingga dinihari ini dapat anda disaksikan juga melalui Live RCTI dan Live Streaming Bein Sports 3.

Jadwal Siaran Langsung Liga Italia dimulai laga Torino vs Venezia setelahnya ada AC Milan vs Sampdoria & Hellas Verona vs Udinese lanjut dinihari ada Sassuolo vs AS Roma dan bigmatch Atalanta vs Juventus yang akan siaran langsung RCTI dan lainnya tayang Live Streaming TV Online Bein Sports 3.

Jadwal liga Italia Live RCTI plus dan Live Streaming Bein Sports ada di artikel berikut ini.

Serie A kembali ke babak dengan putaran pertandingan lain akhir pekan ini saat Juventus menghadapi Atalanta pada hari Minggu.

Kedua tim memiliki pemain yang mengesankan di barisan mereka dan harus memenangkan pertandingan ini.

Atalanta berada di peringkat kelima klasemen sementara Serie A dan belum dalam performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir.

La Dea tersingkir dari Coppa Italia minggu ini dan perlu menebus kesalahan dalam pertandingan ini.

Juventus, di sisi lain, berada di tempat keempat dalam tabel liga dan telah meningkat setelah awal yang buruk untuk kampanye mereka.

Bianconeri mengalahkan Verona dengan selisih 2-0 di pertandingan liga mereka sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil yang sama akhir pekan ini.