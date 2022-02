LINK Live Streaming AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia Malam Ini, Misi Rossoneri ke Puncak

Pemain depan AC Milan Kroasia Ante Rebic (tengah) menantang kiper Italia Sampdoria Emil Audero (kiri) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Sampdoria pada 03 April 2021 di stadion San Siro di Milan. Tiziana FABI / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia malam ini Minggu (13/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI plus. Simak juga Prediksi Susunan Pemain, head to head dan kabar berita tim.

Ini merupakan Februari yang solid bagi AC Milan.

Rossoneri memulai bulan ini dengan kemenangan penting 2-1 atas rival bebuyutan mereka Inter Milan, hasil yang membuat perburuan gelar Serie A terbuka lebar sekali lagi.

Itu diikuti oleh kekalahan 4-0 tengah pekan atas Lazio di perempat final Coppa Italia.

AC Milan sekarang akan memiliki kesempatan untuk memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi ketika mereka menjamu Sampdoria di San Siro Sabtu ini.

Pasukan Stefano Pioli menuju ke pertandingan ini dengan penuh percaya diri, tetapi mungkin ada rasa cemas juga, mengetahui kecelakaan apa pun dapat membalikkan perburuan gelar demi Inter.

Rossoneri saat ini berada di urutan ketiga dalam klasemen Serie A, memiliki poin yang sama dengan Napoli yang berada di posisi kedua dan tertinggal satu poin dari pemimpin liga Inter.