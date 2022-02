Prediksi Susunan Pemain Barito Putera vs Persipura di Liga 1 Live OChannel, Rafael da Silva Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Barito vs Persipura di Liga 1 2021 via Siaran Langsung OChannel, Live Streaming OChannel & Live Streaming TV Online. Rafael da Silva main

Pertemuan dua tim papan bawah tersebut akan tersaji di atas lapangan. Persipura saat ini menempati posisi 15 alias satu strip saja di atas zona merah. Mereka mengemas 22 poin dari 23 laga.

Sesuai agenda, Tim Mutiara Hitam bakal diadu melawan Barito Putera, klub yang berdiri tepat di bawah Persipura. Sejauh ini, Barito baru mengoleksi 19 poin dari 24 penampilan. Artinya, hanya ada jarak 3 angka saja dengan calon lawan selanjutnya.

Melihat persaingan sengit di antara kedua kubu, laga mendatang berpotensi menjadi ajang untuk semakin menjauh dari ancaman degradasi.

Barito Putera baru saja memutus tren negatif tanpa kemenangan setelah mengalahkan PSIS Semarang lewat skor 2-1 pada Kamis (10/2). Laskar Antasari sebelumnya sempat kesulitan setelah melalui 6 pertandingan tanpa kemenangan (5 kalah dan 1 imbang).

Pasukan arahan Rahmad Darmawan (RD) itu kini berpeluang melanjutkan catatan manis jika bisa mengatasi Persipura. Sebagai peramu taktik, RD pun menegaskan kepada anak asuhnya agar kembali bekerja keras lagi untuk bisa memetik kemenangan.

"Mereka berusaha keras dan enggak mudah karena Semarang (PSIS) memberikan perlawanan yang sangat baik. Kerja keras yang sudah diperlihatkan secara keseluruhan. Ada kemauan tinggi yang diperlihatkan, saya harap ini bisa dilanjutkan di pertandingan berikutnya," ucap RD, dikutip laman resmi PT LIB.