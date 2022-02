SESAAT LAGI Link RCTI! Live Streaming AC Milan vs Sampdoria di TV Online Liga Italia, Giroud Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 3 & Live Streaming RCTI +, Siaran Langsung RCTI

AC Milan saat ini terus berpacu dengan Inter dalam perebutan posisi puncak klasemen Liga Italia 2021/2022.

Sempat memimpin kompetisi usai menang 1-2 atas Nerazzurri dalam Derby della Madonnina sepekan lalu, I Rossoneri kini kembali ke posisi runner-up.

Tim asuhan Stefano Pioli sekarang mengemas 52 poin dan hanya tertinggal 1 angka saja dengan Inter.

Namun, jarak bisa saja semakin melebar lantaran AC Milan diagendakan bermain lebih awal.

Oleh karenanya, kemenangan jadi hal mutlak bagi Rossoneri.

Olivier Giroud tengah subur. Penyerang asal Perancis itu selalu menciptakan brace alias 2 gol secara berturut-turut dalam 2 penampilan terakhir bersama Milan.