Tak Live SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Burnley vs Liverpool di Liga Inggris, Mo Salah Main

Siaran Langsung Liga Inggris antara Burnley vs Liverpool hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Meski perburuan gelar juara EPL makin sulit, The Reds bakal mengincar angka penuh atas tuan rumah.

Dengan sisa pertandingan Liga Inggris yang tinggal 15 partai lagi untuk Liverpool, Klub asal Merseyside itu berjarak 9 angka dengan Manchester City sang pemuncak klasemen EPL.

Meskipun tampak berat mengejar City, The Reds bakal tetap berusaha menjaga momentum.

Pasukan arahan Jurgen Klopp memang sempat sulit menang dalam 3 partai beruntun, tetapi ini dibalas dengan 3 kemenangan bertalu-talu lawan Brentford, Crystal Palace, dan Leicester City.

Melawan Burnley yang tengah dalam tren negatif, kemenangan tampak mudah untuk The Reds. Apalagi The Clarets berada di dasar klasemen dengan mengantongi 14 poin saja.

Pertandingan Burnley kontra Liverpool memang bakal melibatkan dua kubu yang memiliki perbedaan mencolok.