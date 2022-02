Thalia Putri Onsu Tampil Mempesona di Kiss Awards 2022, Ruben Onsu Puji Sang Putri & Ivan Gunawan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Thalia Putri Onsu putri Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya sudah mewarisi bakat dari kedua orangtuanya.

Terbukti saudara sambung Betrand Peto dan Thania Putri Onsu ini pede tampil di Kiss Awards 2022.

Tak hanya Thalia, sang ayah Ruben Onsu juga tampil sebagai host di acara yang dihadiri paraselebriti tanahair tersebut.

Thalia Onsu sendiri tampil memukau dengan gaun cantiknya.

Thalia Putri Onsu anak Ruben tersebut juga diminta untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam ajang penghargaan tersebut.

Thalia Putri Onsu akan menjadi salah satu pengisi acara di Kiss Awards 2022.

Baca juga: Kondisi Terkini Luna Maya saat Jalani Isolasi Mandiri, Dapat Perlakuan Spesial dari Dimas Beck

Baca juga: Boy William Ingin Tiru Gaya Hidup Maia Estianty, Hubungan Halal Tapi Tak Tinggal Serumah

Dalam acara tersebut Thalia menyanyikan lagu bertajuk "Do You Want to Build a Snowman?" soundtrack film "Frozen".

Thalia mempersembahkan penampilan terbaiknya.

Hal ini diketahui lewat pantauan TribunStyle di Instagram @ruben_onsu.

Penampilan Thalia dalam acara tersebut berhasil mencuri perhatian publik.