Bupati Banjar Saidi Mansyur Minta SKPD Taat Prokes dan Bantu Capaian Target Vaksinasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bupati Banjar H Saidi Mansyur meminta jajarannya agar mengaktifkan kembali protokol kesehatan dan meningkatkan vaksinasi.

Hal ini menyusul meningkatnya kasus omicron Covid-19 pada awal 2022 di Kabupaten Banjar.

Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat, Kantor Pemkab Banjar, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (14/2/2022).

"Untuk di lingkungan kerja, aktifkan kembali prokesnya. Meskipun dianggap ringan varian omicron ini, tetap berbahaya bagi diri kita dan keluarga kita," tegas Bupati.

Pertemuan Kepala SKPD yang dipimpin Bupati H Saidi Mansyur membahas prokes dan capaian target vaksinasi di Aula Barakat Kantor Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, Senin (14/2/2022). (MC PEMKAB BANJAR)

Selain mengimbau penerapan prokes, Bupati Banjar H Saidi Mansyur juga meminta kepada seluruh SKPD untuk menyukseskan vaksinasi, sehingga akhir Maret 2022 vaksinasi bisa mencapai 100 persen.

Vaksinasi nasional rata-rata 89 persen sedangkan capaian vaksinasi Kabupaten Banjar 78 persen, sehingga harus mengejar capaian yg kurang ini dalam pelaksanaan di 26 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Martapura.

"Akan dilakukan door to door by name by address yang disusun oleh DKISP Banjar berkoordinasi dengan Disdukcapil," ucapnya.

Sementara itu, untuk menanggapi berita hoax yang beredar tentang vaksin, Pemkab Banjar melalui DKISP membentuk Kontra Hoax sebagai salahsatu upaya mengatasi hoax terkait vaksin.

Rakoor mingguan ini juga diikuti oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie, Sekda Banjar HM Hilman, para Asisten dan Staf Ahli serta para Kepala SKPD. (AOL/*)