Jadwal Siaran Liga Champions Live SCTV Pekan Ini PSG vs Real Madrid & Inter Milan vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran Langsung Liga Champions 2021/2022 babak 16 besar Ada PSG vs Real Madrid dan Inter Milan vs Liverpool via Siaran Langsung SCTV lalu Sporting Lisbon vs Manchester City dan Red Bull Salzburg vs Bayern Munchen via Live Streaming Vidio.com.

Laga Babak 16 besar di Jadwal Liga Champion akan di mulai Rabu dan kamis (16-17/2/2022) tayang Live SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com nanti.

Laga PSG vs Real Madrid serta Inter Milan vs Liverpool merupakan bigmatch tim bertabur bintang terjadi pada laga itu sehingga terplih Siaran Langsung SCTV.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions babak 16 besar lainnya lain namun bertanding pekan depan seperti Sporting CP vs Manchester City, Chelsea vs Lille, Benfica vs Ajax Amsterdam dan banyak lainnya yang kemungkinan tayang di SCTV dan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pada Jadwal Liga Champions babak 16 besar ini dipercaya bakal menghadirkan drama, termasuk karena kesalahan teknis komputer UEFA.

Awalnya, drawing 16 besar UCL yang digelar pada Senin (13/12/2021) menyajikan duel PSG vs Manchester United, yang berarti pertemuan antara dua pemenang Ballon d'Or terbanyak, Lionel Messi lawan Cristiano Ronaldo.

PSG memang bisa terhindar dari Manchester United dalam drawing ulang. Namun, lawan yang tidak kalah berat siap menghadang.

Mereka adalah Real Madrid sang juara UCL terbanyak dengan jumlah 13 trofi.

Dengan posisi PSG yang hanya jadi runner-up fase penyisihan grup, Les Parisiens harus terlebih dahulu menjamu Real Madrid di Parc des Princes.

Barulah kemudian skuad bintang klub Paris yang ditangani oleh pelatih Mauricio Pochettino menantang Los Blancos di stadion keramat Santiago Bernabeu.