Serangan Covid-19 Akibatkan Layanan Kanker Anak di RSUD Ulin Banjarmasin Ditutup Sementara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah lima hari ini ruang perawatan kanker anak RSUD Ulin Banjarmasin ditutup, pascasebagian besar dokter dan perawatnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Terpantau Senin (14/2/2022) ruangan hematologi-onkologi anak Tulip IIIA ditutup. Pintunya digembok. Pada bagian pintu dipasang tulisan ruang isolasi dan pasien anak dilarang dikunjungi.

Menurut Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr Izaak Zoelkarnain Akbar, saat dihubungi, mengatakan, memang sudah lima hari ruang perawatan kanker anak tutup sementara akibat banyak tenaga ahlinya terpapar Covid-19.

Meski begitu, poliKLinik untuk kanker anak tetap melayani pasien. Namun hanya untuk konsultasi.

"Insya Allah di tanggal 21 Februari ini akan kembali buka ruangannya, setelah semua tenaga ahli selesai isolasi," ujarnya.

Manajemen RSUD Ulin Banjarmasin. jelas dr Izaak, memiliki alat MRI, CT Scan seperti di rumah sakit lain. Namun kelebihannya, memiliki dokter sub spesialis onkologi khusus kanker.

Sejak dibuka layanan kanker beberapa tahun lalu, pasien RSUD Ulin datang dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Pada 2020, sebanyak 1.270 anak yang dirawat.

Jenis kanker yang paling banyak diderita adalah acute lymphobiastic leukimia sebanyak 919 kunjungan. Kunjungan terbanyak kedua, yakni mlignant neoplasm retina sebanyak 77 kunjungan.

Paling sedikit adalah hepatoblastoma dan malignant neoplasm of ovary, masing-masing 18 kunjungan.

Disebutkan dr Izaak, pasien kanker anak dari kalangan tidak mampu, tak perlu ragu untuk berobat. Jika sudah ditangani, pihaknya akan mengonsultasikan dengan Dinkes Kalsel untuk pembayaran perawatan.

"Bisa bantuan dari kami, maupun dengan cara lain, sesuai kesepakatan dengan Dinkes Kalsel," katanya.

Berikut jumlah kunjungan pasien kanker anak di RSUD Ulin Banjarmasin :

Acute lymphoblastic leukeumia 919 kunjungan

Malignant neoplasm of retina 77 kunjungan

Malignant neoplasm of connective and soft tissue, unspecified 63 kunjungan

Non-Hodgkin lymphoma 57

Acute myeloblastic leukemia 46

Malignant neoplasm of long bones of lower limb 24

Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified 24

Malignant neoplasm of brain 24

Hepatoblastoma 18

Malignant neoplasm of ovary 18

jumlah kunjungan : 1270

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)