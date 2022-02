BERLANGSUNG! Persib vs PSIS di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Febri Cadangan, Ezra Starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Persib vs PSIS di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (15/2/2022) malam. Febri Haryadi cadangan, Ezra Walian main.

Jadwal siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persib Bandung vs PSIS Semarang via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 20.45 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Persib vs PSIS ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Cek Susunan Pemain XI babak I di artikel ini. Febri Haryadi cadangan, Ezra Walian main

Duel Persib Bandung vs PSIS Semarang di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Persib Bandung yang sukses meraih kemenangan 1-2 di laga kontra PSS Sleman, berharap bisa mempertahankan performa tersebut agar terus berada di papan atas Liga 1 2021/2022.

Karenanya, menghadapi PSIS Semarang, tim berjuluk Maung Bandung itu menargetkan 3 poin.

Saat ini Persib Bandung berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga 1 2021/2022 dengan mengumpulkan 46 poin dari 23 pertandingan.

Mereka tertinggal 3 poin dari Arema FC dan Bhayangkara FC, tetapi masih menyimpan 1 laga lebih banyak.

Di sisa pertandingan Liga 1 2021/2022, Persib Bandung bertekad untuk meraih poin sebanyak mungkin. Karenanya, setiap pemain yang dimainkan di setiap pertandingan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk tim.

Winger Persib Bandung, Erwin Ramdani, pun yakin bisa memberi kontribusi besar untuk timnya, dan berharap bisa diberi kepercayaan untuk lebih banyak bermain.