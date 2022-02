Daftar Tim Free Fire Perwakilan Kabupaten/Kota di Grand Final ESI Kalsel Major 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berikut daftar tim perwakilan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti babak grand final ESI Kalsel Major 2022.

Setiap tim telah melaksanakan fase kualifikasi secara online untuk berhak bermain di babak Grand Final Provinsi memperebutkan total hadiah Rp 30.000.000.

Tim Callme Mantewe ESports didaulat menjadi wakil Kabupaten Tanahbumbu di nomor pertandingan game Freefire dalam ajang Esports Indonesia Kalimantan Selatan (ESI Kalsel) Major 2022.

Callme Mantewe ESports sukses mengungguli 10 tim lainnya di babak kualifikasi game freefire.

Manajer Callme Mantewe Esports, Andri Zulfadian Fauzi mengutarakan bahwa timnya meraih poin tertinggi dalam kualifikasi yang berlangsung pada 23 Januari lalu.

"Kami sebagai puncak klasemen di babak kualifikasi yang mana tim-tim di tiga kabupaten yakni Tanah Bumbu,Tanah Laut dan Kabupaten Banjar digabung menjadi satu grup," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 10 tim yang telah mewakili Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan tiga daerah lainnya masih dalam tahap fase kualifikasi.

Berikut 10 daftar perwakilan tim setiap Kabupaten/Kota di nomor game freefire Grand Final Provinsi ESI Kalsel Major 2022 :

Call Me (Tanahbumbu)

Utusan Sesepuh (Tanahlaut)

MLS Esports (Banjarmasin)

Wannabe Team (Banjar)

Hura Hura (Kotabaru)

Not Heroes (Balangan)

Not We Legends (Hulu Sungai Utara)

MSC JustXCode (Hulu Sungai Tengah)

Raka Team 2 (Hulu Sungai Selatan)

KLSL Team (Tapin)

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)