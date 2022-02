Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Manchester United vs Brighton

Jadwal Liga Inggris Pekan 25 via Live Streaming Mola TV & Tak Siaran Langsung SCTV, Ada Manchester United vs Brighton

Naomi Baker / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID – Jadwal Liga Inggris hari ini, Selasa atau Rabu (16/02/22) dinihari WIB via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Ada Manchester United vs Brighton and Hove Albion yang merupakan laga tunda Pekan 18.

Siaran Langsung Liga Inggris Pertandingan antara Manchester United kontra Brighton berlangsung hari Rabu, 16 Februari 2022 pukul 03.15 WIB di Old Trafford bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan hanya dua laga yang siaran langsung tv nasional. Laga ini tak termasuk tayang via Live Streaming SCTV.

Duel tunda antara Manchester United vs Brighton di Jadwal Liga Inggris malam ini kemungkinan tak tayang via Siaran langsung SCTV dan pasti bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Bermain di markasnya sendiri, Manchester United tentu menargetkan kemenangan untuk bisa mendongkrak posisi mereka di tabel klasemen sementara Liga Inggris.

Saat ini, Manchester United berada di posisi ke-5 dengan koleksi 40 poin.

Mereka berpeluang besar menembus zona Liga Champions, menggeser West Ham dengan 41 poin.

Hanya saja hal itu bisa terjadi jika Manchester United mampu meraih kemenangan di laga melawan Brighton, sambil berharap West Ham tak meraih kemenangan di laga berikutnya.

Masalahnya, Setan Merah tengah dalam kondisi carut marut belakangan ini di bawah besutan manajer interim Ralf Rangnick.

Dari lima pertandingan terakhir, mereka hanya meraih dua kali imbang, dan sisanya menelan kekalahan.

Nasib serupa juga dialami oleh Brighton.