Jangan Cuma Seremoni

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAMAT Hari Kanker Anak Sedunia. Tepat pada hari ini, yakni 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Penyakit kanker memang tidak hanya bisa menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Badan kesehatan dunia atau WHO menyebutkan, ada sekitar 300.000 anak dalam rentang usia 0-19 tahun yang menderita penyakit kanker setiap harinya di seluruh dunia.

Di Indonesia mengatasi kanker pada anak memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan tidak semua orang paham bagaimana mendeteksi gejala kanker tersebut. Selain itu, keberadaan fasilitas kesehatan untuk pasien kanker belum merata di daerah.

Lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap agar momen ini tidak hanya diperingati secara seremonial tahunan?

Dikutip dari p2ptm.kemkes.go.id, kanker anak adalah kanker yang menyerang anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDI) tahun 2005-2007, perkiraan angka kejadian kanker anak (0-17 tahun) sebesar 9 per 100.000 anak, atau di antara 100.000 anak terdapat 9 anak yang menderita kanker.

Pada anak usia 0-5 tahun angka kejadiannya lebih tinggi yaitu 18 per 100.000 anak, sedangkan pada usia 5-14 tahun 10 per 100.000 anak.

Terdapat 6 jenis kanker yang sering menyerang anak-anak. Kanker tersebut adalah leukemia, retinoblastoma, osteosarkoma, neuroblastoma, limfoma maligna, dan karsinoma nasofaring.

Leukemia merupakan kanker tertinggi pada anak (2,8 per 100.000), dilanjutkan oleh retinoblastoma (2,4 per 100.000), osteosarkoma (0,97 per 100.000), limfoma maligna (0,75 per 100.000), karsinoma nasofaring (0,43 per 100.000), dan neuroblastoma (10,5 per 1.000.000).

Sulitnya melakukan pencegahan atau deteksi dini, diagnosis yang keliru atau tertunda, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan risiko kambuhnya kanker setelah pengobatan kerap menjadi biang tingginya jumlah pengidap penyakit ini.

Seperti disampaikan Direktur P2PTM Kemenkes RI, dr Cut Putri Arianie, untuk mencegah anak menderita kanker diperlukan sosialisasi kesehatan dalam bentuk penyampaian informasi dan edukasi terkait kanker anak, agar masyarakat dan orangtua bisa melakukan deteksi dini.

Sementara itu, sistem pencatatan data yang baik juga diperlukan untuk mengetahui besaran masalah dengan lebih baik sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah.

Hendaknya penanganan pasien kanker ini juga tidak hanya tergantung pada masyarakat saja, tapi pemerintah dan para pemangku kebijakan juga organisasi kemasyarakatan sebaiknya bisa lebih andil.

Tentu saja, tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat khususnya anak-anak agar bisa mendapatkan pengobatan kanker secara cepat dan tepat. Dengan demikian anak-anak bisa mendapatkan haknya akan masa depan yang sehat dan ceria. (*)