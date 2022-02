LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online PSG vs Real Madrid di Liga Champions, Messi & Mbappe Main

Line Up & Live Streaming PSG vs Real Madrid di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming SCTV. Lionel Messi & Kylian Mbappe main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up dan Live Streaming PSG vs Real Madrid di laga babak 16 besar Liga Champions, Rabu (16/2/2022) dinihari via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV. Lionel Messi & Kylian Mbappe main.

Siaran Langsung Liga Champions antara PSG vs Real Madrid via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Real Madrid di laga babak 16 besar Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kylian Mbappe dan Lionel Messi main.

Duel PSG vs Real Madrid di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain PSG vs Real Madrid di Liga Champion Live SCTV Malam Ini, Messi & Mbappe Main

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Persita vs Arema di Liga 1 Jam 18.15 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Baca juga: Live Indosiar! Susunan Pemain & Link Nonton TV Online Persib vs PSIS Liga 1 Malam Ini, da Silva Main

Baca juga: Tak Live SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Man United vs Brighton di Liga Inggris, Ronaldo Main

Pertandingan PSG vs Real Madrid menjadi salah satu laga menarik dalam lanjutan fase knock-out Liga Champions. Duel ini akan melibatkan sejumlah bintang yang dimiliki kedua kubu.

Apalagi, beberapa pilar utama PSG merupakan eks pemain andalan Madrid, seperti Keylor Navas, Ángel Di María, hingga mantan kapten Los Blancos yang sekarang membela Les Parisiens, Sergio Ramos.

Selain sarat gengsi antarpemain, faktor pengalaman di panggung Eropa diprediksi turut memengaruhi penampilan kedua tim yang akan bertanding.

Real Madrid memperoleh hasil kurang apik sebelum tampil meladeni PSG di babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022. Los Blancos ditahan imbang 0-0 oleh Villarreal saat melakoni laga away di LaLiga, Sabtu (12/2) kemarin.

Bomber utama Madrid, Karim Benzema tidak dipasang di laga itu. Penyerang asal Prancis ini sudah absen bermain selama 3 pertandingan terakhir dengan alasan cedera.

Kini, Madrid sudah memasukkan nama Benzema dalam skuad untuk terbang menuju Paris. Hadirnya pencetak 5 gol di Liga Champions dan 17 gol di LaLiga 2021/2022 itu diprediksi bakal mempertajam lini depan Madrid yang tumpul di laga terakhirnya.