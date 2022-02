Prediksi Inter Milan vs Liverpool di Babak 16 Besar Liga Champions, Mo Salah & Sadio Mane Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di laga babak 16 besar Liga Champions, Kamis (17/2/2022) dinihari. Mo Salah dan Sadio Mane starter.

Simone Inzaghi perlu berhati-hati saat melawan Liverpool karena Mohamed Salah sudah biasa menang melawan Inter Milan.

Liverpool dan Inter Milan akan bertemu pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Inter Milan akan menjadi tuan rumah dalam laga leg pertama dengan menjamu Liverpool di Stadion Giuseppe Meazza.

Laga tersebut akan berlangsung pada Rabu (16/2/2022) waktu setempat atau Kamis pukul 03.00 WIB.

Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, nampaknya perlu berhati-hati saat melawan Liverpool nanti.

Pasalnya, penyerang Liverpool, Mohamed Salah, bisa menjadi mimpi buruk bagi Inter.