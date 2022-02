Prediksi & Link Streaming TV Online Lisbon vs Man City di Liga Champion Malam Ini, de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Lisbon vs Man City di Liga Champion via Live Streaming Champions TV tak Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne dan Riyad Mahrez main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Lisbon vs Man City di laga Liga Champions, Rabu (16/2/2022) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Riyad Mahrez dan Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Sporting Lisbon vs Manchester City via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Lisbon vs Man City di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan bukan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kevin de Bruyne dan Riyad Mahrez main.

Duel Sporting Lisbon vs Manchester City di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Sporting Lison yang lolos ke babak 16 besar Liga Champion 2021/2022 dengan status runner-up Grup C akan mencoba peruntungan saat menjamu Manchester City.

Kendati tidak diunggulkan, tim besutan Ruben Amorim bakal bekerja keras dan memberi perlawanan sengit terharap The Citizens.

Sementara Manchester City datang ke kandang Sporting Lisbon dengan penuh percaya diri.

Skuad asuhan Pep Guardiola mengalahkan Fulham, Brentford dan Norwich City, setelah catatan 12 kemenangan beruntun yang dibuat di Liga Inggris dihentikan oleh Southampton.

Sporting Lison bakal berupaya keras agar bisa merepotkan Manchester City di babak 16 besar, minimal tidak kalah di kandang sendiri dalam leg 1 nanti.

Penyerang Sporting Lisbon, Paulinho, bertekad mengalahkan Manchester City di Liga Champions.