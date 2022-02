Rudiger Nyatakan Betah di Chelsea, Minta Bayaran Rp4,3 M Perminggu, Sinyal Bertahan

Reaksi Antonio Rudiger setelah laga Liga Champions Chelsea FC vs Juventus di Allianz Stadium, 29 September 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Antonio Rudiger telah mengungkapkan dia senang tinggal di Chelsea dengan kontraknya akan berakhir di musim panas.

Bek tengah berusia 28 tahun diinginkan oleh beberapa klub papan atas di seluruh Eropa.

Tetapi Chelsea bertekad untuk mempertahankannya dan telah menawarkan perpanjangan kepada Rudiger tetapi dia mengakui menandatangani kontrak baru tidak hanya bergantung padanya.

Rudiger mengatakan kepada The Athletic dia merasa hebat di sini.

Baca juga: Jendela transfer Januari: Martial, Aubameyang, Rudiger, Lingard & Vlahovic Siapa Pemain Bisa pindah

Baca juga: Chelsea Siapkan Kontrak Baru Untuk Antonio Rudiger ditengah Minat Real Madrid & Juventus

"Saya selalu mengatakannya. Saya pikir cara saya bermain, Anda dapat melihat bahwa saya bahagia di sini.

"Tapi ada juga orang lain yang harus membuat keputusan." kata dia.

Rudiger dilaporkan menginginkan 225.000 Poundsterling ayau sekitar Rp 4,3 miliar seminggu untuk bertahan di Stamford Bridge peningkatan besar-besaran pada upah mingguannya saat ini sebesar 100.000 Poundsterling.

Dia juga menginginkan penandatanganan dengan bayaran setelah dilaporkan menolak tawaran 140.000 Poundsterling per minggu dari The Blues serta kesepakatan 173.000 Poundsterling per minggu dari Real Madrid.

The Blues diyakini sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak senilai 200,000 Poundsterling seminggu dalam upaya untuk mempertahankannya di klub.

Manchester United bisa saja memboyong Rudiger jika dia tersedia dengan status bebas transfer dengan Barcelona juga tertarik .