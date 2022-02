Tak Live SCTV, Link Live Streaming Sporting vs Manchester City di Liga Champions Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Sporting vs Manchester City di laga babak 16 besar Liga Champions, Rabu (16/2/2022) dinihari via Live Streaming Vidio.com dan tak Siaran Langsung SCTV. Simak prediksi susunan pemain, head to head dan kabar tim.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Sporting Lisbon vs Manchester City hanya bisa ditonton

via Live Streaming Vidio.com mulai jam 03.00 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming Sporting vs Manchester City di laga babak 16 besar Liga Champion ada diartike ini.

Pertandingan Sporting Lisbon vs Manchester City di Liga Champion digelar di Estadio Jose Alvalade

dan dapat saksikan via Live Streaming Vidio.com.

Juara bertahan Portugal dan Inggris bertemu di kompetisi klub paling bergengsi di Eropa saat Sporting CP menyambut Manchester City di babak sistem gugur Liga Champions UEFA.

Harapan Sporting untuk mempertahankan gelar Liga Primeira pertama mereka dalam 19 tahun pupus saat mereka memasuki pertandingan ini dengan hasil imbang 2-2 melawan Porto asuhan Sergio Conceicao.

Kedua belah pihak berkelahi dengan empat orang yang diusir dari lapangan dalam pertandingan klasik yang berapi-api minggu lalu.

Hasilnya meninggalkan jarak enam poin yang sehat antara Sporting CP dan pemimpin liga Porto di puncak.

Juara Portugal finis kedua di belakang Ajax di Grup C untuk melanjutkan ke fase sistem gugur kompetisi.

Meraih sembilan poin dari enam pertandingan mereka dan mengamankan pertandingan babak 16 besar Championship melawan Manchester City meskipun menderita tiga kekalahan di babak grup.