Cara Nonton Online Live Streaming PSG vs Real Madrid di Liga Champions Dinihari Ini Messi vs Benzema

Saksikan nonton online Live Streaming PSG vs Real Madrid di laga babak 16 besar Liga Champions dinihari Ini, Rabu (16/2/2022) dinihari via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions PSG vs Real Madrid bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 03.00 WIB. Lionel Messi dan Karim Benzema main.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming PSG vs Real Madrid di laga babak 16 besar Liga Champion ada diartike ini.

Pertandingan PSG vs Real Madrid di Liga Champions digelar di di Parc des Princes.

Babak gugur Liga Champions UEFA 2021/22 dimulai pertengahan pekan ini, dan para penggemar akan disuguhi pertemuan blockbuster ketika pemimpin La Liga Real Madrid bertanding melawan juara Ligue 1 terpilih Paris Saint-Germain.

PSG berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menempati posisi kedua di Grup A di belakang juara Inggris Manchester City.

Les Parisiens tidak terlalu meyakinkan selama babak penyisihan grup, memenangkan setengah dari pertandingan mereka sementara kalah satu kali (D2).

Mereka menuju ke pertemuan ini dengan kemenangan beruntun melawan Lille dan Rennes, dan manajer Mauricio Pochettino akan mengincar kemenangan penting lainnya.

Real Madrid lolos ke babak sistem gugur sebagai pemenang Grup D, mengalahkan Inter Milan, Shakhtar Donetsk dan Sheriff Tiraspol.

Los Blancos memenangkan lima dari enam pertandingan penyisihan grup mereka (L1) tetapi berada dalam performa yang buruk menjelang pertandingan kunci ini.