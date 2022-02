Jelang Inter Milan vs Liverpool Dzeko Incar Satu Gol lagi, Mo Salah Dibandingkan Dengan Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di liga Champions 2021-2022 leg 1 babak 16 besar, Kamis (17/2/2022) dinihari via Siaran Langsung SCTV. Simak prediksi Susunan Pemain, head to head dan kondisi pemain terbaru.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Inter Milan vs Liverpool via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV mulai jam 03.00 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, head to head dan Link Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di Liga Champions 2021-2022 laga leg 1 babak 16 besar ada di artikel setelah ini. Live Streaming Vidio dan Siaran Langsung SCTV. Edin Dzeko akan bertemu mantan rekan setimnya di Roma Mohamed Salah.

Pertandingan Inter Milan vs Liverpool di Liga Champion via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV digelar di Stadion Giuseppe Meazza.

Edin Dzeko akan bertemu mantan rekan setimnya di Roma Mohamed Salah di Inter-Liverpool malam ini dan akan berusaha untuk mencetak gol keempat berturut-turut melawan The Reds.

Pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak satu gol di masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya melawan The Reds.

Dia akan mencari gol keempatnya di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di San Siro malam ini.

Dzeko mencetak gol ke gawang Liverpool saat bermain untuk Manchester City pada 2015 dan mencetak dua gol lagi di semifinal Liga Champions 2017-18 bersama Roma.

Dia adalah satu-satunya pemain, bersama dengan Emmanuel Adebayor dan Didier Drogba, yang mencetak gol di kedua leg di Liga Champions melawan The Reds.

Di sisi lain, Salah bisa memainkan pertandingan Liga Champions ke-50 bersama The Reds.