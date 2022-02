Kesedihan Jessica Iskandar dan El Barack Terlihat di Unggahan, Vincent Verhaag Ngga Bisa Lama-lama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum lama El Barack dinyatakan positif Covid-19, ia sebelumnya hanya menjalankan isolasi mandiri di rumah.

Kini El Barack tak sendirian, Jessica Iskandar juga turut dilarikan dilarikan ke rumah sakit secara bersama.

Momen tersebut dibagikan langsung oleh suaminya, Vincent Verhaag yang memperlihatkan kondisi Jesssica dan El tengah terbaring lemas di ruangan rumah sakit.

Tampak Jessica Iskandar dan El Barack dalam satu ruangan yang sama mengenakan masker dengan wajah yang terlihat sedih.

Baca juga: Kepanikan Aurel Hermansyah Satu Rumah Terpapar Covid-19 Dekat Melahirkan, Istri Atta Clingak Clinguk

Baca juga: Venna Melinda Akhirnya Lihat Langsung Tato Wajah Anggia Novia di Punggung Ferry, Langsung Ditepuk

"Get well soon Sayangku & Jagoanku(emohji hati)" tulis Vincent Verhaag dalam instagram storynya, Rabu(16/2/2022).

Terlihat dari unggahan instagram @inijedar, Jessica menunjukkan tangannya tengah dipasang infus sembari mengenakan selimut.

Dalam unggahannya Jessica meminta doa agar ia, El Barack dan calon bayi yang dikandungnya kuat melewatinya.

"Doain aku, adik baby dan El kuat melewati ini ya! terima kasih(emojoi hati)" tulis keterangan Jessica Iskandar dalam postingannya.

Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab Jessica ikut dilarikan ke rumah sakit apakah positif covid-19 seperti El Barack atau tidak. Namun, keduanya kini sedang mendapatkan perawatan yang sama.

Sementara itu, Sementara itu, Vincent juga sempat mengatakan bahwa dirinya tidak diizinkan untuk berlama-lama berada di dalam ruang perawatan istri dan sang anak sambungnya.

Baca juga: Dance Cover Korea Cita Citata dengan Lagu Lalisa Bikin Kaget, Pelantun Sakitnya Tuh Disini Lincah

Baca juga: Kemarahan Inul Daratista Saat Disuruh Sedekah Saat Anak Sakit, Istri Adam Suseno Rajin Update Status