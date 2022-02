Keunggulan All New Aerox 155 Connected ABS Ini Bikin Pengguna Motor Sport Beralih Pakai Matik

Damar Nugraha (27), seorang konsumen All New Aerox 155 Connected ABS yang juga member dari komunitas Aerox Club Indonesia Chapter Bandung.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Saat ini sepeda motor tidak lagi dipandang hanya sebagai alat transportasi bagi masyarakat.

Lebih dari itu, sepeda motor juga kerap dinilai sebagai penunjang gaya hidup dari penggunanya.

Maka tidak heran jika banyak konsumen yang memilih sepeda motor bukan dari segi aspek fungsionalitasnya, namun juga berdasarkan karakteristik dan hobi mereka guna mempertegas identitas diri.

Bagi mereka yang berjiwa muda, All New Aerox 155 Connected ABS yang merupakan Sport Scooter dari keluarga Maxi Yamaha kerap menjadi pilihan utama sebagai teman bermobilitas sehari-hari.

Pasalnya, selain memiliki desain super sporty yang agresif dan digemari oleh anak muda, motor ini juga dibekali dengan berbagai fitur modern yang mendukung aktivitas berkendara penggunanya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Damar Nugraha (27), seorang konsumen All New Aerox 155 Connected ABS yang juga member dari komunitas Aerox Club Indonesia Chapter Bandung.

Damar yang sebelumnya merupakan pengguna motor berjenis sport fairing, sejak tahun 2020 memilih menjadi pengguna setia All New Aerox 155 Connected karena desainnya yang agresif dan maskulin.

“Sebelum naik motor ini (All New Aerox 155 Connected ABS), saya merupakan pengguna sport fairing. Namun karena kondisi jalan di Bandung ini macet, jadi saya berpikir untuk berlaih ke motor matik yang lebih praktis digunakan sehari-hari, Kebetulan, Yamaha baru meluncurkan generasi baru Aerox yang desainnya sporty banget, terutama dengan adanya cover full fairing yang membuat siluet motor terlihat aerodinamis. Karena saya memang suka denga motor berjenis sport, tanpa pikir panjang saya langsung beli motor ini,” ungkapnya.

Selain tertarik dengan desain, kelengkapan fitur berkendara yang moderen juga menjadi salah satu alasan bagi Damar semakin mantap untuk memboyong All New Aerox 155 Connected ABS.

Terlebih, ketika dirinya mengetahui bahwa generasi terbaru Aerox telah disematkan fitur konektivitas Y-Connect yang dapat memudahkan dirinya mendapatkan informasi terkait kondisi sepeda motor dan data berkendara.

“Jujur selain desain, fitur Y-Connect ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saya membeli All New Aerox. Dan benar saja, fitur ini sangat bermanfaat ketika saya melakukan touring ke Lampung bersama rekan-rekan komunitas di akhir tahun 2021 lalu. Jadi selama perjalanan handphone sudah saya sambungkan ke Y-Connect, dan ketika ada pesan atau telpon masuk selama perjalanan saya bisa pantau di speedometer. Tidak hanya itu, konsumsi bahan bakar selama perjalanan juga bisa saya monitor via aplikasi, dan yang lebih menariknya adalah jika terjadi kerusakan kita akan mendapatkan notifikasi. Canggih lah fitur ini, seperti Moge,” tambahnya.

Selain dibekali dengan fitur Y-Connect, All New Aerox 155 Connected ABS juga dijejali dengan fitur unggulan lainnya seperti sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) untuk mencegah kedua roda ban terkunci saat pengendara melakukan rem secara mendadak, Electric Power Socket untuk mengisi daya smartphone, Smart Key System (SKS) yang praktis, serta rear subtank suspension yang memberikan peredaman lebih optimal saat berkendara. (aol)