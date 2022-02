Link Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di Liga Champions, Lautaro Vs Mo Salah

Mike Hewitt / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di liga Champions 2021-2022 babak 16 besar, Kamis (17/2/2022) dinihari via Siaran Langsung SCTV. Simak prediksi Susunan Pemain, head to head dan kondisi pemain terbaru.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Inter Milan vs Liverpool via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV mulai jam 03.00 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, head to head dan Link Live Streaming Inter Milan vs Liverpool di Liga Champions 2021-2022 laga babak 16 besar ada di artikel setelah ini. Live Streaming Vidio dan Siaran Langsung SCTV. Lautaro Martinez dan Mohamed Salah main.

Pertandingan Inter Milan vs Liverpool di Liga Champion via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV digelar di Stadion Giuseppe Meazza.

Babak gugur Liga Champions UEFA 2021/22 sedang berlangsung para penggemar akan disuguhi bentrokan besar saat raksasa Liga Premier Liverpool melakukan perjalanan ke Italia untuk bertemu dengan juara Serie A Inter Milan.

Liverpool melaju melalui fase pembukaan kompetisi kontinental, memenangkan masing-masing dari enam pertandingan mereka di Grup B sulit yang memiliki Atletico Madrid, FC Porto dan AC Milan.

The Reds dipaksa bekerja keras dalam beberapa pertandingan, tetapi menunjukkan grit dan tekad yang kuat untuk melaju ke babak knockout.

Pasukan Jurgen Klopp memasuki pertandingan dengan enam kemenangan beruntun, yang terbaru mengalahkan Burnley 1-0 di Liga Premier.

Inter Milan menempati posisi kedua di Grup D di belakang raksasa Spanyol Real Madrid.

Nerazzurri mengalami beberapa momen yang menegangkan di sepanjang perjalanannya, dengan Sheriff Tiraspol yang kecil mengancam akan membuat apple cart, tetapi akhirnya berhasil lolos dengan tiga kemenangan dan sekali imbang.