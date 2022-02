SESAAT lagi Live Streaming Bali United vs PSS di Liga 1 Misi Pepet Arema & Bhayangkara di Puncak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming Bali United vs PSS di Liga 1 2022 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (16/2/2022) malam. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), head to head dan kondisi pemain.

Siaran Langsung Liga 1 2021 Bali United vs PSS Sleman via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Indosiar mulai jam 20.45 WIB dan sesaat lagi digelar.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), head to head dan Link Live Streaming Bali United vs PSS ada di artikel ini. laga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2021 via Live Streaming TV Online Vidio.com digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Pelatih kepala Bali United, Stefano Cugurra menatap laga menghadapi PSS Sleman dengan optimis.

Bermodal kemenangan berharga di laga sebelumnya menghadapi Bhayangkara FC, skuad Serdadu Tridatu siap berlaga melawan skuad Super Elang Jawa.

Selain itu, Bali United kini tengah dalam kondisi yang baik.

Coach Teco menerangkan bahwa skuadnya terus menunjukkan perkembangan positif dibandingkan performa di putaran pertama dan semakin menunjukkan kekompakan tim.

“Kami bekerja keras untuk memperbaiki tim dari putaran pertama sampai putaran kedua ini. Lalu saya melihat tim juga lebih berkonsentrasi di latihan, lebih tenang di pertandingan, dan juga menunjukkan kerja sama tim.

"Saya pikir ini semua menjadi kunci keberhasilan memenangkan pertandingan dan hanya meraih satu hasil seri melawan PSM Makasar. Kita harus tetap kerja keras di setiap pertandingan,” terang Coach Teco.