UPZ Bank Kalsel Bantu Biaya Pendidikan Mahasiswa Asal Tabalong di Sudan

Ahmad Qalbiannor, mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Program Studi Fiqih Wa Ushulihi University of Holy Qur’an and Taseel of Science, Sudan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Ahmad Qalbiannor yang saat ini menuntut ilmu di University of Holy Qur’an and Taseel of Science, Sudan, Afrika.

Ahmad Qalbiannor, mahasiswa Indonesia asal Desa Ampukung, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sejak satu tahun ini mengenyam pendidikan di Program Studi Fiqih Wa Ushulihi University of Holy Qur’an and Taseel of Science.

Ahmad Qalbiannor memohon kepada UPZ Bank Kalsel untuk bantuan dana pendidikan karena saat ini mengalami kekurangan biaya dikarenakan dana yang dikirimkan orangtua dan bantuan lainnya masih belum mencukupi untuk biaya hidup dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut UPZ Bank Kalsel memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Ahmad Qalbiannor untuk meringankan biaya hidup dan biaya lainnya selama menuntut ilmu di negeri orang.

Bank Kalsel berharap bantuan tersebut dapat memberikan semangat dan meringankan biaya pendidikan.

Bagi Anda yang ingin turut membantu orang-orang yang membutuhkan, silakam berpartisipasi dalam dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. (AOL)